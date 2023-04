Aktien KW 14 kurze, knackige Woche ohne klare Richtung. Kommt noch? Aurelius, Mutares, Plug Power, Leoni, BioNTech, Berentzen,aifinyo, 7C Solarparken, Energiekontor, Nordex, Nikola, ITM Power, YOC, GK Software, MorphoSys,…

Aktien Wochenrückblick – Woche in einer engen Handelsrange auf relativ hohem Niveau. Grössere Impulse fehlten. Ob „da noch was aus Amerika kommt“ am Freitag könnte bezweifelt werden. Also Warten auf nächste Woche.

Und diese Woche gab es einiges an Zahlen – i.d.R. eher positv. Dazu einige positive Unternehmensmeldungen – keine schlechte Basis für einen „guten Monat April“ an der Börse. Auch wenn die ehemaligen Highflyer – gerade im Wasserstoffbereich – kurstechnisch auf Tauchkurs gingen. Ob nur eine börsentypische Übertreibung in die andere Richtung oder klarer Abschied von der Wachstumsstory H2 wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Nun zum Rückblick mit Berichten über Aurelius, Mutares, Plug Power, Leoni, BioNTech, Berentzen,aifinyo, 7C Solarparken, Energiekontor, Nordex, Nikola, ITM Power, YOC, GK Software, MorphoSys und anderen.

Dazu drei interessante beiträge über Energiekontor – starkes 2022 und bis 2028 soll es mit demselben Tempo weitergehen – EBT-Verdopplung. Und über die eingebrochene Nikola Aktie. EARLY STAGE, so bezeichnet in SEC-Filings. Jetzt kündigt man eine Kapitalerhöhung zu 1,12 USD an. Dass muss klappen, sonst…

Montag startet …

… der DAX mit 15.623,45 Punkten und beendete den Handelstag bei 15.580,92 Punkten – kein schlechter Anfang für die Woche. Und GK Software wächst in 2022 wie erwartet – erinnert sei an die laufende Mehrheits-Übernahme durch die Fujitsu ND Solutions AG. Und die ITM Power Aktie im Pencebereich. Chancenlos? Neuer CEO sieht Fortschritte beim 12-Monats-Rettungsplan. Erweiterung der Produktion beschlossen. Während die YOC AG auch in 2023 auf organisches und anorganisches Wachstum in lukrativer Nische der Onlinewerbung setzt. Starke Prognose passt zu Montega Erwartungen.

Am Dienstag …

… morgens eröffnete der DAX mit 15.639,02 Punkten weiter erholt und ging mit 15.603,47 Punkten dann doch unter Eröffnungskursniveau in den Feierabend. Dazwischen: Nordex sammelt Aufträge ein. Und tokentus investiert – in kleinen Schritten – mehr hat man auch nicht. Relativ ruhiger Tag bei den Unternehmensmeldungen. Wobei die grossen Themen aktuell bleiben: Inflation, Zinsen, Ukraine, Bankenkrise.

Mittwoch.

Nach Start bei 15.611,68 Punkten wieder einen Schritt zurück auf 15.520,17 Punkte. Dazwischen ein Hoch in Planegg: MorphoSys kommt bei den Hoffnungsträgern schneller voran als gedacht. Studienergebnisse jetzt bereits für Ende 2023 avisiert. Dazu ein MicroCap ganz gross: beaconsmind – Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing (LBM) -Software plant Ende 2023 bereits Break Even zu sein. Ehrgeizig. Und die 7C Solarparken zeigt in 2022 Stärke – Rekord EBITDA. Überflügelt Prognose. 2023 wird etwas ruhiger. Wobei der Aktienkurs sowieso keine Rekorde zeigt.

AURELIUS Equity Opportunities, der börsennotierte Teil der Aurelius Gruppe hatte es zuletzt schwer an der Börse – jetzt ein Paukenschlag, aber mit Fragezeichen!

Donnerstag. Letzter Handelstag einer verkürzten Börsenwoche.

Eröffnet bei 15.530,20 Punkten und dann mit dem Drang zu mehr ging es hoch bis auf 15.597,89 Punkte. Was dann auch den XETRA-Schlussstand für diese Woche bedeutete. Und Gerresheimer ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet – weiter? Dazu Salzgitter Aktie – für Platow kein Kauf. Störend sei die Zyklizität des Geschäfts und deshalb trotz sehr guter Zahlen für 2022 – „meiden“. Mit einem Hoch aus München: Mutares liefert ab – überzeugend starkes Ergebnis in 2022. Dividende 1,00 EUR Basis plus bis zu 1,00 EUR Bonus, abhängig von weiteren Exits bis zur HV. Ausblick stark.

Freitag.

Börsen zu! Grund den Rückblick bereits am Karfreitag zu veröffentlichen.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 14 kurze Woche ohne Besonderheiten.

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.623,45 Punkten und am Ende ging es mit 15.597,89 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Diese Woche stand der Index mehr oder weniger auf der Stelle – keine grösseren Impulse in eine der beiden Richtungen liessen die verkürzte Woche genauso unspektakulär enden, wie sie begonnen hatte. Vielleicht kommt es ja näcshte Woche wieder mal zu einer kalren Richtung – Themen gäbe es ja genug.

