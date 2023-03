Aktien KW 12 im Würgegriff der Bankenangst. Ist noch nicht vorbei, oder? Mutares, Plug Power, Hensoldt, Steinhoff, 3U Holding, Berentzen, Hella, YOC, Masterflex, Nemetschek, Ballard Power, Everfuel, Hamburger Hafen, …

Aktien Wochenrückblick – Zittern letztes Wochenende wurde letztendlich mit der Übernahme der CS durch die UBS für 3 Mrd CHF in Aktien beendet – wenn auch nur vorläufig. Nachdem der grösste Wackelkandidat „vom Eis genommen wurde“, startete diese Woche eine Erleichterungsrallye am Montag.

Und diese trug bis Mittwoch, dem Tag der FED-Sitzung. Dann 0,25% Zinsschritt, nicht perfekt, aber auch kein Schocker für die Märkte. Aber zuletzt wieder neue Bankängste – mit kräftigem Minus bei den Banken ging’s ins Wochenende. Bankenkrise 2.0. scheint noch nicht vorbei. Unruhige Zeiten voraus. Im Fokus derzeit Deutsche Bank und amerikanische Regionalbanken. Kann Morgen eine andere Adresse sein. Bis dahin sind Bankaktien mit Vorsicht zu geniessen, genauso wie die wieder schwächelnden Immobilienaktien.

Letzten Samstag wie gewohnt den üblichen Wochenrückblick KW 11 – Bankenkrise 2.0? Brutal. Und Hoffnung? Evotec, Nel, ThyssenKrupp, SynLab, Mutares, Nordex, 3U Holding, Dermapharm, Smartbroker, Schaeffler,… Und dazu das H2-Update-KW 11: Nel thyssenKrupp nucera Ballard Power Wolftank Adisa – EU Kommisssion setzt auf eigene Wasserstoff Bank und Wasserstoffaktien im Kurstal – wie passt das? Dazu Hoch aus München: Mutares im Umfeld der Anleihe Platzierung wieder ein Ausrufezeichen: Automotive Akquisition. Und die Ballard Power mit durchwachsenen Zahlen – Orderbuch macht Hoffnung

Montag

So startete der DAX mit 14.715,40 Punkten und beendete den Handelstag bei 14.933,38 Punkten – depressiver Anfang. Man konnte die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS zuerst nicht einordnen. Bei Eröffnung fiel die Aktie der UBS um über 12%, um am Abend wieder im Plus zu schliessen. Im Schatten dieser Bankenrettung – oder Rettung des Vertrauens in den Bankensektor ging es nochmals um die Mutares Transaktion vom Wochenende.

Am Dienstag – wieder über 15.000. Erleichterung…

…morgens eröffnete der DAX mit 15.062,06 Punkten wieder erholt und ging mit 15.195,34 Punkten in den Feierabend. Dazwischen: YOC – Werbekonzern – wächst durch Übernahme und die Masterflex auf neuem Rekordniveau. Dann noch Gutes vom Retailmarkt nach den ganzen negativen Meldungen von Karstatt/Kaufhof – die Deutsche Euroshop ist wieder im Aufwind. Auch HELLA erreichte Rekordniveaus. Während bei Hensoldt der neue CEO feststeht – für die Ernte in den geänderten Zeiten?

Mittwoch

Nach Start bei 15.174,67 Punkten weiter positiv bis auf 15.216,19 Punkte. Dazu veröffentlichte Helma Eigenheimbau den Geschäftsbericht. Und das neue DAX-Mitglied Rheinmetall bleibt auf Erfolgskurs. Und Bewegung bei der 3U Holding – Tochter hat Patentanmeldung für CO2-neutrales Komplettheizungssystem eingereicht. Neuer Verkaufsschlager für selfio? Und Mutares gelingt es in turbulenten Börsenzeiten eine 100 Mio EUR Anleihe als „Kleiner“ zu platzieren. Spricht klar für die Münchener.

Donnerstag.

Eröffnet bei 15.178,25 Punkten und dann unter Schwankungen wegen der vorabendlichen FED Entscheidung, die Zinsen um 0,25% zu erhöhen, fast auf Vortagsniveau bei 15.210,39 Punkten in den XETRA-Feierabend. Glänzen konnte die Berentzen Gruppe mit ihrem Geschäftsbericht und Hornbach durchbrach die 6 Mrd EUR Schwelle. Während es auch bei Nemetschek ein gutes 2022 und einen positiven Ausblick gab, konnte SMT Scharf durch die zuletzt gewonnenen Grossaufträge aus dem „grünen Stahl-Sektor“ sowieso schon beflügelt ebenfalls zufrieden zurückblicken auf 2022. Und auch der Hamburger Hafen kann zufrieden sein: 2022 überraschend starkes Jahr für HHLA.

Freitag. Auf einmal Deutsche Bank im Fokus der Ängste…

Bei 15.135,50 Punkten optimistisch gestartet und dann runter bis auf 14.809,82, ging es letztendlich mit schwachen, aber dennoch weit über den Tagestiefs liegenden 14.957,23 Punkten ins Wochenende. An diesem von der Bankenangst geprägten Handelstag verloren die Bankenwerte überdurchschnittlich und rissen auch den DAX wieder klar unter die 15.000er Marke. Daran konnten auch die guten Zahlen von Heidelberg Pharma nichts ändern. Und auch die Perspektiven in Dänemark nicht: Everfuel Zahlen für 2022 werden wohl zum letzten Mal „homöopathische Umsätze“ zeigen, 200 Mio Joint Venture soll 2023 Schub geben.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 12 mit gescheiterten Erholungsversuchen

Am Montag startete die Börsenwoche mit 14.715,40 Punkten und am Ende ging es mit 14.957,23 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Diese Woche stand der Index weiter unter extremen Druck – Bankenkrise kann man es mittlerweile durchaus bezeichnen. Wobei die Übernahme der CS durch die UBS wohl die grössten Risiken vom Markt nahm. Am Wochenende scheinen die SNB und die Schweizer Regierung mehr oder weniger die beiden grossen Schweizer Banken zusammengezwungen zu haben – auf Dauer bekommen die UBS-Aktionäre für 3 Mrd CHF eine der grössten Banken der Welt „geschenkt“. Löst nur vorübergehend die Ängste vor weiteren Bankenpleiten oder Wackeln. Dazu die extrem schwachen Immobilienwerte, die im Zinserhöhungsschatten kein Fuss mehr auf die Erde kriegen. Angefangen beim grössten – der Vonovia – bis hin zu einer Aroundtown, die Rekordtiefs diese Woche markierte. Oder die schwache Grand City Properties, Tochter der Aroundtown, oder oder…

