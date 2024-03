Aktien KW 10 – Rekordlaune ungetrübt? Korrektur? Morgen, nur nicht heute? Aurelius. Plug Power. Branicks Group. Helma. aroundtown. DEFAMA. Encavis. Delivery Hero. ElringKlinger. Ballard Power. …

Am Montag ging der Markt mit 17.396,74 Punkten in die Handelswoche. Mit einem Schlussstand am Freitag von 17.814,51 Punkten gings in Wochenende – dazu am Donnerstag nochmal ein DAX-Rekrod. Warten auf eine technische Gegenbewegung hat sich bis jetzt nicht ausgezahlt. Vor Auge hat man eher die 17.900er Marke als nächste psychologisch spannende Hürde – und dann wird natürlich in diversen Foren über die 18.000 gesprochen. Und das alles ohne Abkühlungsphase zwischendurch? Mal schauen. DAX Put – teures Vergnügen derzeit oder sinnvolle Versicherung? Mal schauen.

Gold und Silber bleiben trotz noch nicht erfolgter Zinssenkungen der Zentralbanken interessant. Gold feierte diese Woche Allzeithoch auf Allzeithoch – und Silber nimmt nicht nur die 23er sondern auch die 24er Marke. Beginnt nun eine längere Aufwärtsbewegung? Weiteren Schwung könnte jetzt noch ein Zinsschritt bringen – oder eben Gold als Krisenwährung. Für Silber als Rohstoff für viele Fertigungsprozesse wäre schon eine konjunkturelle Aufhellung hilfreich.