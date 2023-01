Aktien KW 01 – Guter Anfang. Weiter so? News von BionTech, Nel, RWE, Rheinmetall, Uniper, Energiekontor, Mutares, MorphoSys, Biofrontera, Equinor, Grenke, Tesla, niiio finance, …

Aktien Wochenrückblick – zu Jahresanfang schalten die Börsen auf grün. Mehr als nur Aufholer bei den kurz vor Jahresende aus den Profi-Depot’s geworfenen „lame Ducks“, um Windowdressing zu betreiben. Entspannung an der Inflationsfront nährte Hoffnungen auf moderatere Zinserhöhungen.

Dazu lässt die Öffnung Chinas – trotz explodierender Covid-19 Zahlen – auf ein Ende der Lieferkettenproblematik hoffen. Und Gaspreise am Spotmarkt auf vor-Ukraine Niveau läuten auch von der Energiepreisseite eine gewisse Entspannung ein – wenn auch teilweise „nur“ dem warmen Winter geschuldet. Eine Gesamtgemengelage, die von positiven Unternehmensmeldungen gestützt wurde. Gerade Minsiter Habecks Reise nach Norwegen wurde von einigen wegweisenden Verträgen bei den „Wasserstoff’s“ begleitet: Statkraft, Equinor, Nel, RWE und HH2e waren hier zu nennen. Und Friedrich Vorwerk könnte wohl auch zufrieden sein. Dazu BioNTech, LPKF oder Rheinmetall mit Positivem. Und noch MorphoSys, Biofrontera,…

Montag – Start ins neue Jahr gelungen…

Während in den USA die Börsen noch geschlossen blieben, startete der DAX mit 13.992,71 Punkten und beendete den ersten Handelstag 2023 oberhalb der 14.000er Marke bei 14.069,26 Punkten. Weiter geht’s in Düsseldorf: Rheinmetall kämpft um „Puma“ und der heutige 250 Mio EUR Auftrag aus der E-Mobility-Ecke für die Automotive-Sparte rundet das Bild ab. Dazu in Erinnerung gerufen: Energiekontor Vectron niiio finance Envitec DEMIRE – News zwischen den Tagen, die Kurse prägen könnten, aber möglicherweise untergingen. Und aus Amerika: H2-Update: BloomEnergy – 10MW-Brennstoffzellen nach Taiwan. „Energieffizientestes System“ zur Herstellung grünen Wasserstoffs von Bloom?

Am Dienstag …

… eröffnete der DAX mit 14.116,07 Punkten, dann am Abend bei 14.181,67 Punkten in den Feierabend. Wenig los an der Newsfront. Aber die Aktienmärkte trotzdem freundlich. Kauflaune.

Mittwoch

Nach Start bei 14.266,98 Punkten näherte sich der DAX der 14.500er Marke an – auch wenn er sie knapp verfehlte, reichte es für 14.490,78 Punkte am Ende bei Handelsschluss. Und die Grenke ist wieder auf Wachstumskurs. Währenddessen: DIC Asset setzt in Zeiten der Zinswende und Immobilienaktienbashings die richtigen Akzente: Reduzierung des LTV durch Verkäufe&Auslagerungen.

Donnerstag.

… eröffnet bei 14.451,23 Punkten mit Schluss-Stand bei 14.436,31 Punkten. Und MorphoSys konzentriert sich auf Big Deals, die ab 2025 Umsätze bringen könnten. Heute Umsätze Monjuvi 2022 und Ausblick 2023 . Dazu aus Norwegen erste Habeck-Wasserstoffsignale: RWE Wasserstoffwert? Gemeinsam mit Equinor plant man Grosses in Norwegen und Deutschland. Blauer, dann grüner H2 für gemeinsame Kraftwerke.

Freitag. Vorlage für Montag? Könnte sein…

Bei 14.476,72 Punkten gestartet und am Ende 14.610,02 Punkte im DAX – schöne Vorlage für die nächste Woche könnte man meinen. Wenn nicht irgendwas am Wochenende…

Und die Dermapharm wird internationaler – BioNTech Einnahmen gut investiert. Dazu besorgniserregendes von Biofrontera – Urteil des LG Köln könnte sehr teuer werden. Zu teuer für das sowieso gebeutelte Unternehmen? Und Rückenwind durch LIDE-Auftrag bei LPKF. Schön zum laufenden Aufwärtstrend der Aktie passend. Dazu Hoffnung für die Fortsetzung der Erfolgsstory aus Mainz:

Wochenrückblick – Aktien News – KW 1 startet schwungvoll ins neue Jahr.

Am Montag startete das neue Jahr mit 13.992,71 Punkten und am Ende ging es mit 14.610,02 Punkten endlich wieder mal weit über der wichtigen 14.000er Marke ins Wochenende. Man sieht sogar schon die 15.000er Marke „sich nähern“ – wer hätte das vor einer Woche für möglich gehalten? Und das neue Jahr startet wirklich optimistisch – Gaspreise weiter auf dem Rückzug, Inflationszahlen im Dezember im Euroraum niedriger als im November. Und Habecks Reise nach Norwegen wies mit der weitreichenden Wasserstofferklärung den Weg in eine CO2-freie Wirtschaft. Zwar sind die Themen Energiepreise, Zinspolitik, Inflation und drohende Rezession nicht „erledigt“ – abe r erstmal herrscht Optimismus. Ende des Jahres verprügelte Werte erholten sich in den ersten Tagen des neuen Jahres. Und einige lieferten in nachrichtenarmer Zeit beeindruckende Unternehmensentwicklungen. Mal schauen wie lange der Schwung anhält. Fragile Stimmung, die bei…

Und Gold? Kurse mit grünen Vorzeichen in letzter Zeit – auf Dauer sicherer Hafen? Anders als Cryptos, die sich seit der FTX-Pleite nicht – oder noch nicht? – erholt haben sieht es nach einem Lauf in Richtung 2.000,00er Marke für die Unze aus – zumindest in USD.

