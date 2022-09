Aktien KW35 – Hoffnungsschimmer. Steinhoff, mVise, Strabag, Aurelius, Smartbroker, CompuGroup,…

Weitere Suchergebnisse zu "mVISE":

Aktien Wochenrückblick – letzte Woche angeschlagen, diese Woche weiter „runter“. Kurse unter der 13.000er Marke wurden normal. Erholungsversuch gescheitert und Zunahme der Zins- und Inflationsängste mit rekordhohen Energiepreisen, Kursverluste für zinssensible Branchen und dazu Unsicherheit.

Dann die US-Arbeitsmarktdaten und der Markt legt zum Wochenausklang eine Rallye hin. Dazu Entspannung bei den Gaspreisen, die wieder unter 200,00 EUR fallen. Strompreise ebenfalls weg von den Höchstständen. Gute Vorlage für die nächste Woche.

Immobilienaktien und Energiewerte – zuletzt eher eine sichere Bank leiden stark unter steigenden Zinsen und teurer werdenden Refinanzierungen. Vonovia stoppte die geplante Adler-Übernahme, will Immobilien im grösseren Umfang verkaufen. TAG Immobilien verkauft Immobilien zur Refinanzierung der Übernahme in Polen, Adler verkauft – aus anderen Gründen – sukzessive grosse Immobilienpakete. Und eine Encvais oder PNE – vor kurzem noch stark gesucht – fallen wegen der auf Dauer wohl teurer werdenden Refinanzierung der stark fremdkapitalgehebelten Energieparks. Unruhige Zeiten an der Börse – oder endlich „günstige“ Einstiegskurse?

Samstag – Zeit die „Aktien News weekly“ sinken zu lassen, zu bewerten

Letzten Samstag gab es wieder unseren Wochenrückblick: Aktien KW34 – Aua! Zinsängste befeuert – DAX auf der Kippe – Encavis, BioNTech, Evotec, SFC Energy, BayWa, sdm u.a. mit News. Und Plug Power – Wasserstoff-Schwergewicht. Mit Amazon sichert sich Plug eine Basisnachfrage für grünen Wasserstoff in den USA.

Montag – Anfang einer eher tristen Börsenwoche

Eröffnungskurse lagen bei 12.838,42 Punkten und am Ende leicht erholt mit 12.892,99 Punkten. Und offene Frage: Steinhoff Aktie auf dem Weg zur Normalität? Dazwischen stehen 10 Mrd Schulden plus zu hohe Zinssätze. Operativ zeigt der Konzern Stärke im Q3.

Am Dienstag…

…startete der DAX mit 12.919,43 Punkten und ging dann nahezu unverändert bei 12.961,14 Punkten in den Feierabend – zwischendurch sah der Markt 13.154,15 Punkte. Erholungsversuch – nicht von Erfolg gekrönt. Dazu hatten am Dienstag folgende Meldungen interessiert: Aurelius mit klassischem Carve Out vom Agfa Konzern. Und die Pantaflix mit Personalie, während die Vita 34 konsolidiert nach Übernahme.Dazu Bewegung bei der mVise, die immer noch „grösseres“ plant. Und die KAP „solide“.

Am Mittwoch Aktien mit zweitem Erholungsversuch

Nach anfänglichen Kursen von 13.018,48 Punkten versuchte der Markt die Richtung wieder zu ändern und schloss dann doch tiefer bei 12.834,96 Punkten. Wachstum und mehr davon – USU forciert. Dazu Strabag mit zweitbestem Ergebnis.

Donnerstag mit Tristesse …

… eröffnet bei 12.713,75 Punkten und Schluss-Stand von 12.630,23 Punkten. Smartbroker erweitert Schlagkraft. Und fashionette wächst über 50%. Dazu bestätigte die CompuGroup ihre Mittelfristziele. Aber der Markt wurde bestimmt von Energiesorgen kombiniert mit Ängsten vor kräftigen Leitzinserhöhungen.

Freitag.

Bei 12.768,44 Punkten gestartet, zumindest mal in grün vor den Job-Zahlen in den USA, auf die sich im Laufe des Tages die Hoffnungen stützten. Am Ende ging es mit kräftigem Plus in den Feierabend – oberhalb von 13.000 Punkten bei 13.050,27 mit einem Tagesplus von 3,33%. Topvorlage. Neben positiv aufgenommenen US-Jobzahlen beruhigte sich auch der Preis für Erdgas und sank wieder unter die 200,00 EUR-Marke. Trotz Gazproms Ankündigung auch nach der „Wartungspause“ (bis Samstag angekündigt) erstmal kein Erdgas mehr durch North Stream 1 zu liefern, herrschte erstmal Erleichterung an der Energiepreisfront. Erdgas-, Erdöl- und Spotstrompreise unter den vor kurzem noch gesehenen Hochs.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 35 mit starkem Ende

Am Montag ging es bei 12.838,42 Punkten los und am Ende ging es mit 13.050,27 Punkten ins Wochenende. Wenige gute Nachrichten haben dem Markt wieder Optimismus eingehaucht. Pessimismus auf dem Rückzug? Oder Bullenfalle? Ob das Kurfeuerwerk vom Freitag schon für eine Wende reicht? Langfristig sieht es immer noch positiv aus, aber kurzfristig? Vielleicht ist der Bärenmarkt doch nicht so zwingend. Vielleicht neigt er sich schon seinem Ende zu? Oder vielleicht ist Gold gerade jetzt als „Risikowährung“ gar nicht so schlecht? Auch wenn die Kursentwicklung bisher eher enttäuscht, so ist es doch auf Dauer sicherer Hafen, anders als Cryptos. GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!