Aktien Frankfurt Schluss: Stabil nach Vortagesverlust

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Einbußen am Vortag ist der Handel am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in ruhigen Bahnen verlaufen. Der Leitindex Dax bewegte sich am Mittwoch unter dem Strich nur wenig und ging mit plus 0,14 Prozent bei 15 789,45 Punkten aus dem Mittwochshandel. Der MDax der mittelgroßen börsennotierten Unternehmen legte um 0,11 Prozent auf 27 816,26 Punkte zu.

Präsent bleiben indes die jüngsten Belastungsfaktoren für die Börse wie die konjunkturelle Schwäche Chinas und die Sorgen vor weiter steigenden Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land.

Der Fokus richtet sich nun auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed, das am Abend veröffentlicht wird und Hinweise geben könnte auf das weitere Vorgehen der Währungshüter. Die nächste Leitzinsentscheidung der Fed steht im September an./ajx/he