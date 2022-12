Aktien Frankfurt Schluss: Schwacher Wochenverlauf geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck schwacher Wirtschaftsdaten aus China hat der Dax am Mittwoch seine bisher recht maue Woche fortgesetzt. Auch die Wall Street gab ihm letztlich keinen Auftrieb. So schloss der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,57 Prozent auf 14 261,19 Punkte, womit er in seiner Spanne der letzten drei Wochen zwischen 14 149 und 14 584 Punkten blieb. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte ging es zur Wochenmitte um 1,42 Prozent auf 25 263,08 Punkte bergab.

Eine schwache globale Nachfrage und Corona-Lockdowns ließen den chinesischen Außenhandel einbrechen. Dies verdeutliche die Herausforderungen, vor denen die Weltwirtschaft bis 2023 stehe, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda die Daten./ajx/mis