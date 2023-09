Aktien Frankfurt Schluss: Schwacher Wochenstart - Zins- und Konjunkturängste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zins- und Konjunktursorgen haben dem deutschen Aktienmarkt einen schwachen Auftakt in die neue Börsenwoche eingebrockt. Der Leitindex Dax knüpfte an seine jüngsten Verluste an und fiel letztlich um 0,98 Prozent auf 15 405,49 Punkte. Im Handelsverlauf war das Börsenbarometer auf das tiefste Niveau seit Ende März abgesackt und bewegt sich nun unter der 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Trend beschreibt. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montag um 1,53 Prozent auf 26 129,86 Zähler nach unten.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübte sich im September erneut ein, wenn auch nur leicht, wie das Ifo-Institut mitteilte. Bankvolkswirte kommentierten die Entwicklung eher pessimistisch. "Die aktuelle Misere der deutschen Wirtschaft hält an", sagte Jörg Zeuner, Chefökonom der Fondsgesellschaft Union Investment. "Unserer Ansicht nach wird die Wirtschaftsleistung in Deutschland bis zum Jahresende weiter schrumpfen."/edh/he