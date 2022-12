Aktien Frankfurt Schluss: Moderate Verluste vor US-Leitzinsentscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Freude am deutschen Aktienmarkt über den nachlassenden Inflationsdruck in den USA ist am Mittwoch etwas überschattet worden. Die am Abend anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgte für Nervosität. Der Leitindex Dax ging mit einem Abschlag von 0,26 Prozent auf 14 460,20 Zähler aus dem Handel. Damit gab er letztlich doch nur einen kleinen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Stützend wirkten die Kursgewinne an den US-Börsen. Dort zeigten sich die Anleger zuversichtlich, was den erwarteten Zinsschritt der Fed angeht.

Gerechnet wird an den Börsen mehrheitlich mit einer Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte. Damit würde die Fed ihre jüngst aggressivere geldpolitische Gangart zur Eindämmung der Inflation mit mehreren Zinserhöhungen von 0,75 Punkten etwas entschärfen. Spannender ist daher laut Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die Frage, wie viele Schritte noch folgen werden. Alles andere als eine, wenn auch nur zwischen den Zeilen angekündigte Pause im derzeitigen Zinserhöhungszyklus dürfte als Enttäuschung gewertet werden, warnt er.

Der MDax verlor am Mittwoch 0,55 Prozent auf 25 874,84 Punkte und auch insgesamt ging es in Europa überwiegend moderat abwärts. In den USA indes legten die wichtigsten Indizes um jeweils etwas mehr als ein halbes Prozent zu./ck/jha/