Aktien Frankfurt Schluss: Gewinnmitnahmen - 'Gesunde Konsolidierung'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch erstmals wieder seit Monaten kräftig nachgegeben. Nach einem verhaltenen Start beschleunigte der Dax seine Talfahrt am Nachmittag und fiel zeitweise unter die Marke von 16 500 Punkten. Die fortgesetzte Schwäche der US-Börsen belastete. Dort wurden nach der starken Jahresendrally Gewinne mitgenommen, was auch die Stimmung an Europas Börsen trübte.

Letztlich verlor der Dax 1,38 Prozent auf 16 538,39 Punkte, nachdem er tags zuvor ein weiteres Rekordhoch nur knapp verpasst hatte. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel beendete den Tag mit einem Verlust von 2,18 Prozent auf 26 252,13 Zähler. Europaweit sah es kaum anders aus. In den USA, wo tags zuvor vor allem die Technologiebörse Nasdaq kräftig nachgegeben hatte, ging es zuletzt noch ein wenig weiter abwärts.

Größere Unruhe herrscht bislang jedoch nicht unter den Anlegern. Eine gesunde Konsolidierung nach einer imposanten Kursrally sei nichts Ungewöhnliches, hieß es am Markt. Der Dax ist laut Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets dennoch anfällig geworden für eine größere Korrektur. Aber auch eine nächste Rally sei möglich. Auslöser dafür könnte ihm zufolge das an diesem Mittwochabend anstehende Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed sein, sofern "das aktuell herrschende Narrativ von deutlichen Leitzinssenkungen 2024 neue Nahrung erhält"./ck/he