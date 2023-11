Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Etwas Zuversicht vor US-Inflationsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu Beginn einer mit Konjunkturdaten gefüllten Woche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas nach vorne gewagt. Der Leitindex Dax legte am Ende um 0,73 Prozent auf 15 345,00 Punkte zu. Der in der Vorwoche erreichte höchste Stand seit Mitte Oktober bei 15 364 Punkten bleibt damit in Reichweite. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss am Montag 0,47 Prozent höher bei 25 409,63 Punkten.

Marktteilnehmer fokussieren sich in dieser Woche auf die US-Verbraucherpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden. Falle die Teuerungsrate, würde dies für eine Zinspause der US-Notenbank Fed am 13. Dezember sprechen, schrieb Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG. An diesem Tag findet die in diesem Jahr letzte reguläre Zinsentscheidung der Fed statt. Bei sinkender Inflation könnte der Zinsoptimismus wieder zunehmen und den deutschen Leitindex anschieben, fuhr Henke fort./la/he