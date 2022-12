Aktien Frankfurt Schluss: Erholter Dax lässt 14 000 Punkte wieder hinter sich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten am deutschen Aktienmarkt haben die Zeichen am Mittwoch auf Erholung gestanden. Der Dax, der am Vortag noch auf den niedrigsten Stand seit Mitte November gefallen war, legte um 1,54 Prozent auf 14 097,82 Punkte zu und überwand damit wieder die runde Marke von 14 000 Punkten. Seit Freitag hatte sich der Leitindex an dieser Hürde die Zähne ausgebissen. Für den MDax ging es zur Wochenmitte um 2,10 Prozent auf 25 486,65 Zähler nach oben.

Am Vortag hatten Maßnahmen der Zentralbank Japans, die am Markt als Straffung der Geldpolitik gewertet wurden, die Kurse belastet. Dem jüngsten starken Rücksetzer können Börsenexperten aber auch Gutes abgewinnen. "Die Korrektur des Dax war nicht nur aus technischer Sicht überfällig, sondern bietet nun auch eine sehr viel bessere Ausgangslage für einen positiven Start ins neue Jahr", schrieb Stratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Statt "überhitzt" in das nächste Aktienjahr zu gehen, sei nach der Abkühlung nun wieder Luft nach oben./bek/he