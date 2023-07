Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet schwächer in die zweite Jahreshälfte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Aufschwung ist der Dax am Montag mit moderaten Verlusten in die neue Woche und das zweite Halbjahr gestartet. Der Leitindex gab seine leichten Auftaktgewinne vor dem Hintergrund mauer Industriedaten wieder ab und ging letztlich 0,41 Prozent tiefer bei 16 081,04 Punkten aus dem Handel. Vor dem Wochenende hatte der Dax um rund 1,3 Prozent zugelegt, das Plus im Juni beläuft sich auf gut 3 Prozent und im ersten Halbjahr gewann er sogar 16 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte zum Wochenstart 0,30 Prozent auf 27 692,90 Zähler zu.

"Aufgrund des morgigen Feiertages in den USA sind an der Wall Street viele Marktteilnehmer gleich im Wochenende geblieben, womit auch der deutsche Aktienindex heute einen eher ruhigen Handelstag erlebte", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets. Gedämpft wurde die Stimmung außerdem von schwächeren Daten zur Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Juni auf den tiefsten Stand seit gut drei Jahren. Mit weniger als 50 Punkten liegt die Kennzahl weiterhin klar unter der Grenze, die wirtschaftliches Wachstum von Schrumpfung trennt./niw/he