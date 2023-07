Aktien Frankfurt Schluss: Dax sinkt weiter - Ohne USA fehlen Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag weitere moderate Verluste erlitten. Experten verwiesen auf einen dünnen Handel, da wegen des US-Nationalfeiertags an den dortigen Börsen kein Handel stattfand. Deshalb hatten bereits am Vortag die Pforten an der Wall Street früher als üblich geschlossen. Auch kursbewegende Konjunkturnachrichten gab es am Dienstag nicht.

Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 0,26 Prozent im Minus bei 16 039,17 Punkten. Doch immerhin habe er sich trotz der fehlenden Impulse über der psychologischen Marke von 16 000 Punkten behauptet, merkte Marktbeobachter Andreas Lipkow an. Besser schlug sich der MDax der mittelgroßen Unternehmen, der letztlich 0,47 Prozent auf 27 822,07 Punkte gewann./gl/he