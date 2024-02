Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit sechstem Rekordhoch in Folge - Starker Februar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach bereits fünf Bestmarken in Folge hat der Dax am Donnerstag noch eine Schippe drauf- und erneut zugelegt. Mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus Deutschland und den USA deckten sich mit den Erwartungen am Markt und störten den Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt nicht.

Der Leitindex kletterte auf ein Rekordhoch von 17 742 Punkten und schloss mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 17 678,19 Zählern. Daraus ergibt sich für den Monat Februar ein Anstieg von 4,6 Prozent. Der MDax hinkte dem Dax auch am Donnerstag hinterher und endete mit einem Rückgang von 0,24 Prozent bei 25 824,65 Punkten. Daraus resultiert für den Index der mittelgroßen Börsenwerte ein Februar-Verlust von 0,5 Prozent.

"Es war bereits der sechste Handelstag in Folge mit einem neuen Allzeithoch - eine beeindruckende Serie, in der die sonst üblichen Gewinnmitnahmen nach neuen Rekorden gleich wieder durch neue Käufe kompensiert werden", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Wo dieser starke Impuls enden werde, sei schwer zu sagen. Sicher sei aber, "dass der Aufwärtstrend im Dax vollkommen intakt ist", sagte er./edh/he