Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit positivem Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Freundliche Vorgaben aus Fernost haben am Montag positiv auf den deutschen Aktienmarkt ausgestrahlt. Die chinesische Regierung senkte die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 15 Jahren. Die Zinssorgen gerieten etwas in den Hintergrund, sind aber nicht vom Tisch. Auf dem Notenbanker-Treffen im US-amerikanischen Jackson Hole hatten sowohl Fed-Chef Jerome Powell als auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, weiter eine strenge Geldpolitik in Aussicht gestellt im Kampf gegen die hohe Inflation.

Der Dax schloss mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 15 792,61 Punkten. In der Vorwoche hatte der Leitindex einen Gewinn von rund 0,4 Prozent verbucht. Der MDax der mittelgroßen Titel gewann am Montag 1,07 Prozent auf 27 287,46 Zähler./edh/he