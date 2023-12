Aktien Frankfurt Schluss: Dax pendelt sich unter Rekordhoch ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor dem Jahreswechsel und nach einer beeindruckenden Rally ist die Luft raus am deutschen Aktienmarkt. Auch erneute Rekorde an den US-Börsen konnten am Donnerstag die ohnehin nur wenigen noch aktiven Anleger hierzulande nicht mehr aus der Lethargie reißen. Für den Dax stand ein Minus von 0,24 Prozent auf 16 701,55 Zähler zu Buche. Zum nahen Ende des voraussichtlich stärksten Börsenjahres des Dax seit 2019 pendelte sich dieser zuletzt unter dem Rekordhoch bei gut 17 000 Punkten ein.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Donnerstag um 0,34 Prozent auf 27 064,91 Zähler nach. 2023 hat der Dax bisher um 20 Prozent und der MDax um knapp 8 Prozent zugelegt./bek/he