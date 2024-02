Aktien Frankfurt Schluss: Dax krönt Wochenausklang mit Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ausklang einer starken Börsenwoche hat der Dax am Freitag ein weiteres Hoch erklommen. Der anhaltende Hype um Künstliche Intelligenz (KI) und die starken Quartalszahlen von Nvidia zur Wochenmitte hallten weiter nach. Nach einer zunächst gemächlichen ersten Handelshälfte sorgten ab dem Nachmittag abermals rekordhohe US-Börsen für neuen Schub auch hierzulande. Mit einer Bestmarke von 17 443,74 Zählern kletterte der deutsche Leitindex wenige Punkte über das erst am Vortag erreichte Niveau, zum Handelsschluss betrug das Plus noch 0,28 Prozent auf 17 419,33 Punkte. Damit beläuft sich die Wochenbilanz im Leitindex auf knapp 1,8 Prozent - der höchste Gewinn seit Ende Januar.

Konstantin Oldenburger vom CMC Markets rechnet mit einer Fortsetzung der Gewinnstrecke: "Der Dax nimmt Kurs auf sein nächstes Zwischenziel, die 17 500er Marke. Er nutzt wie aus dem charttechnischen Lehrbuch damit das Fundament, das er in einer wochenlangen Konsolidierung um die 17 000 Punkte gebaut hat, als Sprungbrett für die nächste Schallmauer mit der Zahl 18 vor dem Tausenderpunkt." Der Experte warnte aber auch vor der großen Diskrepanz "zwischen der wirtschaftlichen Realität in Deutschland" und einem Aktienmarkt auf Rekordniveau. "Für den Moment aber schiebt der anhaltende Enthusiasmus für Künstliche Intelligenz die Börse nach oben."

Hierzulande zogen zum Wochenausklang die Quartalsberichte der Dax-Schwergewichte Allianz , BASF und Deutsche Telekom die Aufmerksamkeit auf sich - alle drei Werte gaben nach, zum Teil deutlich. Dem standen erneut Kursgewinne vor allem im Autosektor gegenüber. Spitzenreiter im Leitindex war Rheinmetall .

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor hingegen am Freitag 0,38 Prozent auf 25 999,48 Punkte, hier belasteten hohe Kursverluste beim Rüstungskonzern Hensoldt ./tav/he