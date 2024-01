Aktien Frankfurt Schluss: Dax gleicht Verluste der ersten Januarwoche nahezu aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angeschoben von US-Konjunkturdaten hat der Dax am Freitag seine Vortagesverluste ausgebügelt. Nach wieder leicht anziehenden Verbraucherpreisen in den USA am Donnerstag hätten schwächer als erwartet ausgefallene Erzeugerpreise die Stimmung an der Börse wieder aufgehellt, kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets das Auf und Ab im deutschen Leitindex. "Denn weiter fallende Erzeugerpreise deuten wiederum auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends in der allgemeinen Preisentwicklung hin, was zeitnahe Zinssenkungen wieder wahrscheinlicher macht." Der Auftakt der US-Berichtssaison mit ersten Quartalsbilanzen großer Banken hatte hierzulande wenig Einfluss.

Der Dax schloss mit plus 0,95 Prozent auf 16 704,56 Zähler. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Gewinn von 0,7 Prozent. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 0,87 Prozent auf 26 296,91 Punkte hoch. Europaweit war die Stimmung ebenfalls freundlich, während die wichtigsten US-Indizes uneinheitlich, aber nahe ihrer Vortagsschlussstände notierten./ck/he