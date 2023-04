Aktien Frankfurt Schluss: Dax geht nach fünf Gewinntagen die Puste aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach fünf Gewinntagen in Folge hat der Dax am Montag leicht nachgegeben. Der Leitindex schloss 0,11 Prozent tiefer bei 15 789,53 Punkten, nachdem er zeitweise die Hürde von 15 900 Punkten überwinden konnte und auf den höchsten Stand seit Januar 2022 gestiegen war. Die Anleger blieben trotz der jüngsten Börsenrally zuversichtlich, allerdings setzten moderate Gewinnmitnahmen ein. Für etwas Verunsicherung sorgten außerdem US-Konjunkturdaten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging 0,18 Prozent höher bei 27 837,59 Zählern aus dem Handel.

Die Stimmung in der Industrie im wirtschaftlich wichtigen US-Bundesstaat New York hellte sich im April unerwartet deutlich auf, was die Zinssorgen an den Börsen ein wenig verstärkte. "Die Marktteilnehmer setzen größtenteils auf eine baldige Zinspause und eine anschließenden Zinstrendwende in den USA", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow. Mit stabilen Konjunkturdaten werde dieser Erwartungshaltung jedoch eine Absage erteilt, da die US-Notenbank Fed angesichts einer robusten Wirtschaft keinen Anlass zu einer Kurskorrektur habe./niw/he