Aktien Frankfurt Schluss: Dax bleibt dank Konjunkturhoffnungen im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist am zweiten Handelstag des Jahres gut geblieben. "Die Investoren setzen weiter auf eine absehbare Konjunkturerholung in China und dem Euroraum", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Leitindex Dax stieg am Dienstag um 0,80 Prozent auf 14 181,67 Punkte, womit er sich klar über der zuletzt viel beachteten 14 000-Punkte-Marke behauptete. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 1,74 Prozent auf 25 917,57 Punkte hoch.

Der am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für Dezember war etwas besser ausgefallen als erwartet. Im Fokus standen auch Inflationsdaten aus Deutschland. Mit den vorläufigen Verbraucherpreisen für den Dezember "verdichtet sich die Vermutung, dass der Hochpunkt der Inflation hinter uns liegt, zur Gewissheit", kommentierte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Teuerung sei allerdings immer noch "inakzeptabel hoch" und der Rückgang zumindest teilweise fiskalpolitischen Maßnahmen zur Dämpfung des Anstiegs der Energiepreise geschuldet./la/he