Aktien Frankfurt Schluss: Dax begrenzt Verluste dank US-Börsengewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit dem Start der US-Börsen seine Tagesverluste weitgehend abgeschüttelt. Jenseits des Atlantiks gab eine unerwartet deutliche Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor den Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen neue Nahrung, - trotz eines starken US-Arbeitsmarktberichts für den Monat Dezember. Die Kurse erholten sich daraufhin auch hierzulande.

Der Dax verlor letztlich 0,14 Prozent auf 16 594,21 Punkte. Sein Wochenverlust beträgt damit fast ein Prozent. Der MDax erholte sich ebenfalls im Handelsverlauf am Freitag. Für den Index der mittelgroßen Werte stand am Ende ein Minus von 0,20 Prozent auf 26 057,68 Punkte zu Buche. Europaweit wurden ebenfalls moderate Verluste verzeichnet. In den USA legten die wichtigsten Indizes zuletzt allesamt zu./ck/he