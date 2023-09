Aktien Frankfurt Schluss: Dax beginnt EZB-Woche mit Kursgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von der Leitzinsentscheidung in der Eurozone dominierte Woche hat am deutschen Aktienmarkt mit Kursgewinnen begonnen. Der Dax schloss am Montag 0,39 Prozent höher bei 15 800,99 Punkten. Er liegt damit wieder in der oberen Hälfte der wochenlangen Handelsspanne, die von 15 500 bis 16 000 Zählern reicht. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zum Wochenstart um 0,53 Prozent auf 27 204,49 Punkte nach oben.

Mehr als eine technische Gegenbewegung wollten Börsenkenner in den Kursgewinnen vorerst aber nicht erkennen. Laut dem CMC-Markets-Experten Konstantin Oldenburger sind die 15 800 Punkte, die der Dax gerade so erreichte, ein wichtiger erster Schritt, um eine mittlerweile sechs Wochen andauernde Hängepartie zu beenden.

Einen Impuls, um die darüber liegenden "Schallmauer" von 16 000 Punkten anzulaufen oder vielleicht zu überwinden, könnte nach Meinung des CMC-Markets-Experten am Donnerstag von der Sitzung der Europäischen Zentralbank ausgehen. Unter Experten ist umstritten, ob es eine weitere Zinserhöhung oder eine Zinspause geben wird. Laut Oldenburger sind Aussagen zum Ausblick dann aber noch wichtiger./tih/jha/