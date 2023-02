Aktien Frankfurt Schluss: Achterbahnfahrt nach US-Daten - Dax im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von den US-Inflationsdaten am Dienstagnachmittag ausgelöste Achterbahnfahrt am Aktienmarkt hat der Leitindex Dax knapp im Minus beendet. Es belief sich auf 0,11 Prozent beim Stand von 15 380,56 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,62 Prozent auf 28 331,36 Zähler. Der Handel verlief nach der Datenveröffentlichung turbulent, eine klare Richtung war Fehlanzeige. Marktteilnehmer taten sich mit der Interpretation der Daten sichtlich schwer.

In den USA schwächte sich die hohe Inflation zwar weiter ab, allerdings sank sie zu Jahresbeginn nur leicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,4 Prozent. Es ist der niedrigste Anstieg seit Oktober 2021. Bankökonomen hatten im Schnitt jedoch einen deutlicheren Rückgang von 6,5 Prozent im Dezember auf 6,2 Prozent erwartet.

"Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets die Daten in Bezug auf die Kursentwicklung am Aktienmarkt. "Ende 2021 noch als vorübergehend erhofft, erweist sich die Inflation knapp anderthalb Jahre später als hartnäckiger als gedacht", so sein Fazit. Das Tempo des Rückgangs bei der Teuerungsrate reiche nicht aus, um Entwarnung für den weiteren Jahresverlauf geben zu können./ajx/he