Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere Stabilisierung dank guter Vorgaben

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax zeichnet sich zum Ende einer schwachen Woche eine weitere Stabilisierung ab. Dank guter Vorgaben aus Übersee legte der deutsche Leitindex am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,28 Prozent auf 14 304,11 Punkte zu. "Schnäppchenjäger steigen auf dem aktuellen Niveau ein und hoffen auf neue Hinweise auf eine nachlassende Inflation in den USA", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Finanzdienstleister CMC Markets.

Am Donnerstag hatte der Dax minimal im Plus geschlossen und damit eine dreitägige Verlustserie beendet. Auf Wochensicht steuert er allerdings auf einen Verlust von rund anderthalb Prozent zu, nachdem er vergangene Woche noch knapp am neunten Wochengewinn in Folge vorbeigeschrammt war. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitagmorgen um 0,34 Prozent auf 25 551,95 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,14 Prozent auf 3926,95 Zähler hoch./gl/jha/