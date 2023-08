Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste - 'Rally-Pause noch nicht beendet'

Finanztrends Video zu DAX



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zum Ende einer tristen Börsenwoche weiter nachgegeben. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag 0,55 Prozent auf 15 590,18 Punkte und bewegte sich damit auf dem Niveau von Anfang Juli. Auf Wochensicht deutet sich ein Minus von 1,5 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitag 0,78 Prozent auf 27 303,28 Punkte. Der Eurozonen-Leitbarometer...