Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste an der Nasdaq halten Dax in Schach

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Start in das neue Börsenjahr haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch kaum bewegt. Im frühen Handel trat der Dax mit 16 774 Punkten quasi auf der Stelle. Damit bleibt der Leitindex weiter unter dem Rekordhoch von Mitte Dezember von gut 17 000 Punkten. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel verlor ein halbes Prozent auf 26 696 Zähler.

Als bremsend erwiesen sich vor allem die Kursverluste an der US-Technologiebörse Nasdaq. Dort war der Nasdaq 100 Index am Vorabend auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht. Der Index war zuvor allerdings auch stark gelaufen./bek/mis