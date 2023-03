Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste nach kräftiger Kurserholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der zuletzt kräftigen Kurserholung sind die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder etwas zurückgefallen. Der Dax gab in den ersten Handelsminuten um 0,31 Prozent auf 15 185,23 Punkte nach. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex noch einen großen Teil seiner hohen Kursverluste vom Wochenstart wettgemacht, als er erstmals seit Ende Januar unter die Marke von 15 000 Punkten gefallen war.

Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag dürften sich die Investoren vorerst zurückhalten angesichts der Turbulenzen der vergangenen Börsentage. Diese waren durch den Kollaps mehrerer regionaler US-Banken und die Sorge um eine Ausweitung auf den breiteren Sektor verursacht worden. Im Moment überwiege auf dem Parkett die Hoffnung, "dass es sich um begrenzte und verkraftbare Einzelfälle handelt", schrieb Börsenkenner Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Auch für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es am Mittwochmorgen wieder bergab, er verlor 0,46 Prozent auf 27 650,60 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand zuletzt mit 0,44 Prozent tiefer bei 4161,21 Punkten, er hatte sich am Vortag ebenfalls deutlich erholt. Im Handelsverlauf stehen die Erzeugerpreise in den USA aus dem Februar im Fokus, sie gelten als weiterer wichtiger Indikator für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed gelten./tav/mis