Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste - Dax bleibt unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bisher schwachen Woche ist der Dax am Mittwoch zunächst weiter unter Druck geblieben. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,20 Prozent auf 16 079,10 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,46 Prozent auf 26 596,11 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,23 Prozent auf 4333,10 Punkte nach unten.

Am Montag und Dienstag hatten Konjunktursorgen und hohe Kursverluste im Chemiesektor die Stimmung am Markt getrübt. Gleichwohl hatte sich der Dax recht komfortabel über der Marke von 16 000 Punkten behauptet, nachdem er am Freitag mit 16 427 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Die jüngsten Verluste seien lediglich eine Korrektur einer intakten Aufwärtsbewegung, heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. "Selbst ein Rückfall bis in den Bereich um 15 700 Punkte wäre aus charttechnischer Sicht noch kein Beinbruch."/gl/stk