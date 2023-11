Aktien Frankfurt Eröffnung: Keine Atempause - Dax steigt weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der wieder erstarkte Dax setzt seinen Kursanstieg auch am Donnerstag fort. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start verzeichnete er ein Plus von 0,36 Prozent auf 15 804,39 Punkte. Von den Kursverlusten, die in der Zeit ab dem Rekordhoch Ende Juli bis Ende Oktober aufgelaufen waren, hat der deutsche Leitindex inzwischen 62 Prozent wieder aufgeholt. Dies gilt als charttechnisch ausgesprochen positives Signal.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Donnerstag 0,88 Prozent auf 26 221,28 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

Die Hoffnung, dass der Zinshöhepunkt erreicht ist und bald Zinssenkungen folgen könnten, treibt die Kurse an. Hohe Kursgewinne bei den Siemens-Aktien nach einem überraschend positiven Ausblick stützen den Dax zusätzlich. Nach dem Zuwachs sei der Dax reif für eine Abkühlung, schrieb am Morgen Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Doch keiner stellt die Musik ab."/ajx/jha/