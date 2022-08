Aktien Frankfurt Eröffnung: Indizes versuchen Stabilisierung nach Kursrutsch

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag nach dem erneuten Kursrutsch vom Wochenbeginn zunächst etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex gab im frühen Handel am Dienstag um 0,15 Prozent auf 13 211,13 Punkte nach. Laut den Experten der Bank Credit Suisse fürchten die Anleger aktuell, dass die US-Notenbank beim dieswöchigen Symposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat...