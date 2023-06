Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinnmitnahmen beim Dax nach Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seiner jüngsten Rekordjagd zunächst etwas Tribut gezollt. Nach der ereignisreichen Vorwoche heiße es für die Anleger jetzt erst einmal Atemholen, schrieben die Experten der italienischen Bank Unicredit.

Kurz nach Handelsbeginn sank der deutsche Leitindex um 0,51 Prozent auf 16 274,05 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,79 Prozent auf 27 265,02 Punkte bergab, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,39 Prozent auf 4377,64 Zähler verlor.

Am Freitag hatte der Dax eine starke Woche mit dem erstmaligen Anstieg über die Marke von 16 400 Punkten gekrönt. Die vorangegangenen Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) waren wie von Ökonomen erwartet ausgefallen und hatten den Dax tendenziell gestützt - obwohl die Fed etliche Anleger mit Hinweisen auf die Zahl möglicher weiterer Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf negativ überrascht hatte.

Zum Wochenauftakt sprachen Marktteilnehmer von einem eher ruhigen Handelsgeschehen, auch weil wegen eines Feiertags in New York nicht gehandelt wird. Somit fallen die US-Börsen im Laufe des Tages als Taktgeber aus - sie hatten bereits am Freitag unter moderaten Gewinnmitnahmen gelitten. Auch aus Asien kam keine Unterstützung für Dax & Co: Die wichtigsten dortigen Börsen verzeichneten am Montagmorgen überwiegend Kursabschläge./gl/tih