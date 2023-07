Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundlicher Start in zweite Jahreshälfte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Aufschwung am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Beginn des zweiten Halbjahres gebremst fortgesetzt. Positive Impulse sieht Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners in neuen Konjunkturdaten aus China. Dort sank der Caixin-Einkaufsmanagerindex für kleine und mittlere Produktionsbetriebe zwar zum Vormonat, hielt sich aber oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. "Damit zeichnet der Einkaufsmanagerindex ein solides Bild von der wirtschaftlichen Lage im Reich der Mitte", so Altmann.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,28 Prozent auf 16 193,20 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex um rund 1,3 Prozent zugelegt und die abgelaufene Woche sowie den Monat Juni mit Gewinnen von zwei beziehungsweise gut drei Prozent abgeschlossen. Im ersten Halbjahr war das Börsenbarometer um beachtliche 16 Prozent gestiegen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montagmorgen 0,28 Prozent auf 27 688,15 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand rund 0,4 Prozent höher./edh/men