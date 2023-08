Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig bewegt - Konjunktursorgen bleiben bestehen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag recht verhalten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax schaffte zuletzt ein Plus von 0,09 Prozent 15 845,78 Punkte, nachdem er am Freitag rund ein Prozent verloren hatte. Konjunktursorgen prägen aktuell weiterhin das Bild. So verschärfte sich in den vergangenen Tagen in China die Krise des Immobilienentwicklers...