Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter stabil - 16 000-Punkte-Hürde bleibt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die 16 000-Punkte-Marke bleibt unverändert im Fokus der Dax -Anleger. Nach der Rally am Freitag hatte sich der deutsche Leitindex zum Wochenstart dicht unter dieser psychologisch wichtigen Hürde gehalten, aber kaum bewegt. Ähnlich ging es zum Handelsstart am Dienstag weiter - trotz zahlreicher Quartalsberichte deutscher Unternehmen.

Der Leitindex war mit 15 951,60 Punkten kurz nach dem Handelsstart kaum verändert. Der MDax verlor 0,37 Prozent auf 27 442,38 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,32 Prozent auf 4334,75 Punkte.

"Die Aktienmärkte bleiben seitwärts gerichtet", schrieben die Experten der Credit Suisse im Nachgang der New Yorker Börsen. Wall Street und Nasdaq hatten am Montag wie der Dax keine klare Richtung gefunden. Seit vier Wochen bewegt sich der deutsche Leitindex bereits in einer Spanne von rund 400 Punkten oder etwas mehr als zwei Prozent. Unter 15 700 Zählern bekommt er Unterstützung, bei 16 000 ist bisher aber Schluss./ck/mis