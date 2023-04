Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt sechsten Tag in Folge

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben nach den jüngsten Kursanstiegen zuversichtlich. Der Dax erreichte am Montag, an seinem möglicherweise sechsten Gewinntag in Folge, mit plus 0,47 Prozent auf 15 881,77 Punkte ein neues Zwischenhoch seit Januar 2022.

Der Schwung habe zwar etwas nachgelassen und es gebe Anzeichen von Unsicherheit unter den Anlegern, sagte Marktanalyst und Chartexperte Christoph Geyer, "trotzdem ist der Aufwärtstrend weiter intakt. Das Rekordhoch ist zwar noch ein gutes Stück entfernt, befindet sich aber inzwischen in Reichweite." Seinen bisher höchsten Stand hatte der Dax im November 2021 bei 16 290 Punkten erreicht.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Montagmorgen um 0,70 Prozent auf 27 984,23 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,14 Prozent auf 4396,75 Punkte./ck/mis