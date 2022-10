Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt gen 13 000 Punkte - SAP-Aktie gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach dem starken Wochenauftakt am Dienstag weiter zugelegt. Damit steht der deutsche Leitindex erneut dicht vor der Hürde von 13 000 Punkten, die er am Vortag erstmals seit Mitte September getestet hatte. Nachdem tags zuvor Unterstützung von den US-Börsen und gefallenen Gaspreisen gekommen war, sorgte nun der Quartalsbericht von SAP für gute Stimmung. Im weiteren Verlauf dürfte sich das Interesse der Anleger auf das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland verlagern, das sich weiter eingetrübt haben dürfte.

Wenige Minuten nach dem Börsenstart stieg der Dax um 0,38 Prozent auf 12 981,00 Punkte. Damit überwand er nach der gleitenden 50-Tage-Linie am Vortag nun auch erneut die 90-Tage-Linie, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ebenfalls als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Die SAP-Aktie war Favorit im Dax mit plus 4 Prozent.

Der MDax stieg am Morgen um 0,81 Prozent auf 23 430,33 Punkte. Für den EuroStoxx ging es zugleich um 0,42 Prozent auf 3542,46 Zähler nach oben./ck/jha/