Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert nach schwacher Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der sehr schwachen Vorwoche hat sich der Dax am Montag zunächst stabilisiert. Kurz nach der Eröffnung stand der deutsche Leitindex 0,19 Prozent höher auf 15 860 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,21 Prozent auf 26 845,19 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,2 Prozent. Auf die Nachrichten vom Wochenende aus Russland reagierten die Märkte derweil recht gelassen.

Zins- und Konjunktursorgen, Gewinnwarnungen und der Kurseinbruch von Siemens Energy hatten den Dax in der Vorwoche unter seine 21- und 50-Tage-Linien zurückgeworfen und damit das Chartbild eingetrübt.

Mit dem Ifo-Geschäftsklima steht zum Wochenauftakt der wichtigste Frühindikator für Deutschland an. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater erwartet einen erneuten deutlichen Rückgang. "Es läuft nicht rund in Deutschland", hieß es in einem Kommentar./ajx/stk