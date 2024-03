Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nur knapp unter Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt auch am Mittwoch in rekordnahen Höhen. Kurz nach der Eröffnung stand er mit plus 0,08 Prozent auf 18 398,50 Punkten nur wenige Zähler unter der Bestmarke vom Vortag. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte ein Minus von 0,05 Prozent auf 26 858,17 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte ebenfalls kaum verändert.

Vor dem langen Osterwochenende mahnte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets zur Vorsicht. Er verwies auf die Veröffentlichung des für die US-Notenbank Fed wichtigen Inflationsindikators am Karfreitag, wenn die Börsen geschlossen sind und die Aktienkurse darauf erst nach Ostern reagieren können. Damit bestehe das Risiko einer Kurslücke über das verlängerte Wochenende. Stanzl hält es deshalb für möglich, dass Anleger vorher Gewinne mitnehmen./ajx/jha/