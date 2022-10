Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nochmals tiefer - Stimmung bleibt fragil

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt schwungvolle Erholung des Dax ist zunächst vorüber. Der leichte Rückschlag vom Vortag ging am Donnerstag im frühen Handel weiter. Der deutsche Leitindex verlor 0,59 Prozent auf 12 666,02 Zähler. Für den MDax ging es um 0,27 Prozent auf 22 922,71 Punkte bergab. Der EuroStoxx tendierte ebenfalls schwächer, nachdem am Vorabend bereits an den US-Börsen der Erholungsschwung zu Ende gegangen war.

"Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt fragil", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Helaba. Die jüngste Erholungsrally hatte den Dax binnen vier Handelstagen von 12 000 Punkten bis in die Nähe der 13 000-Punkte-Marke geführt, in der Spitze war dies ein Anstieg um fast acht Prozent. "In der Zone um 12 900 Punkte ist der Dax allerdings in einen wichtigen Widerstandsbereich gestoßen, der nicht so einfach überwunden werden kann", so die Helaba./tih/mis