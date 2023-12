Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit moderaten Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Freitag mit leichten Gewinnen in den letzten und auch verkürzten Handelstag des Jahres gestartet. Stützend wirkten die US-Börsen, wo tags zuvor neue Bestmarken erreicht wurden.

Kurz nach dem Börsenauftakt legte der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 16 743,50 Punkte zu und bleibt damit nahe an seinem Rekordhoch. Das hatte er Mitte Dezember bei etwas über 17 000 Punkten erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zeigte sich am Morgen mit plus 0,05 Prozent auf 27 078,02 Zähler kaum verändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,34 Prozent auf 4529,78 Punkte zu.

Mit einem Gewinn von bislang rund 20 Prozent für den deutschen und 19 Prozent für den Eurozonen-Leitindex haben beide ein ereignisreiches, aber auch einträgliches Jahr hinter sich./ck/mis