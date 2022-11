Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit moderatem Plus - 'Luft ist nach Rally raus'

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer durchwachsenen Handelswoche ist der Dax am Freitag mit moderaten Gewinnen gestartet. Nach der jüngsten Erholungsrally fehlen indes weitere Kurstreiber. In den ersten Handelsminuten ging es für den deutschen Leitindex um 0,32 Prozent auf 14 311,66 Punkte nach oben.

Nach einem Aufschwung um mehr als 20 Prozent seit dem Tief Ende September und dem Sprung über die Marke von 14 400 Punkten zu Wochenbeginn war die Aufholjagd im Dax zuletzt ins Stottern gekommen. Auch an vielen anderen Weltbörsen stockt die Rally. "Fürs Erste ist die Luft raus", umschrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Stimmung.

Die Börsianer warteten nun auf Impulse. "Die Schwankungen bleiben zwar hoch. Aber per saldo kommt der Dax kaum noch von der Stelle", so der Börsenkenner. Auf Wochensicht bahnt sich aktuell aber noch ein moderates Plus für den deutschen Leitindex an.

Der MDax der mittelgroßen Werte büßte am Freitagmorgen 0,11 Prozent auf 25 481,21 Zähler ein. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,45 Prozent auf 3896,05 Zähler vor./tav/mis