Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax knüpft an Vortagesgewinne an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Der Leitindex Dax knüpfte an seinen positiven Wochenauftakt an und stieg um 0,64 Prozent auf 15 223,97 Punkte. Damit testet das Börsenbarometer die kurzfristig wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie.

"Der Dax stabilisiert sich weiter", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Das Vertrauen in die Banken kehre langsam zurück. Jüngst hatten der Zusammenbruch der kalifornischen Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank sowie die Notfallrettung der Credit Suisse für heftige Turbulenzen im Bankensektor gesorgt und so auch den Gesamtmarkt in Mitleidenschaft gezogen.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,57 Prozent auf 26 867,35 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,68 Prozent nach oben./la/stk