Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax behauptet sich nach Siebenmonatstief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach den zuletzt deutlichen Abgaben am Montagmorgen zu einer Stabilisierung angesetzt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,19 Prozent auf 14 825,89 Punkte, nachdem er in der Vorwoche unter die viel beachtete Marke von 15 000 Punkten gefallen war und letztlich mehr als zweieinhalb Prozent eingebüßt hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zum Wochenstart 0,08 Prozent auf 24 084,34 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben.

Das Anlegerverhalten bleibt aber nicht zuletzt wegen der Befürchtungen über eine weitere Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vorsichtig. Zudem bremsen die anhaltend hohen Renditen am US-Anleihemarkt die Kauflust. Gerade die Rendite für richtungsweisende zehnjährige Staatspapiere beeinflusst die Bewertungen am Aktienmarkt spürbar, wie Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management erklärte./edh/jha/