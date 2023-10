Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Erholung geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstagmorgen weiter zugelegt. "An der Börse ist die Hoffnung auf einen früher als bislang erwarteten, geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank Fed zurück", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets die Kaufbereitschaft der Anleger.

Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 0,55 Prozent auf 15 545,50 Punkte. Damit knüpfte er an seine Erholung an, die am Dienstag begonnen und sich am Mittwoch mit moderaten Gewinnen fortgesetzt hatte, und übersprang die exponentielle 200-Tage-Linie. Bereits am Mittwoch hatte er es über die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie geschafft.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen, der am Vortag unter einem Kursrutsch von Index-Schwergewicht Fresenius Medical Care (FMC) gelitten hatte, machte am Donnerstag mit einem Plus von 0,82 Prozent auf 25 670,92 Punkte wieder Boden gut. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent hoch./gl/tih