Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger schauen wieder nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rekordhohe US-Börsen haben am Montag auch an der Frankfurter Börse die Laune der Anleger aufgehellt. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,66 Prozent auf 16 663,75 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen Unternehmenswerten ging es um 0,98 Prozent auf 25 682,27 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,9 Prozent zu.

Mit dem positiven Start ließ der Dax die 21-Tage-Linie, einen Indikator für den kurzfristigen Trend, hinter sich. Außerdem verschaffte sich der deutsche Leitindex wieder etwas mehr Puffer zum Jahrestief aus der Vorwoche, das er bei 16 345 Punkten markiert hatte.

In den Vereinigten Staaten hatten gute Quartalszahlen von Unternehmen und der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) die Indizes am Freitag auf Höchststände getrieben - und dies vor allem im späten Handel. Im Blick steht nun in dieser Woche in Europa die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag./tih/mis