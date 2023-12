Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger kaufen auch vor den Fed-Signalen den Dax

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dax-Anleger haben auch am Mittwoch ein weiteres Rekordhoch vor Augen. Kurz nach der Börsen-Eröffnung gewann der Leitindex 0,19 Prozent auf 16 822,92 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte ebenfalls um 0,19 Prozent auf 26 634,42 Zähler zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx rückte um 0,1 Prozent vor.

Seit vergangenem Dienstag hatte der Dax mit einer Ausnahme jeweils Rekordstände erreicht - am Vortag bei 16 837 Punkten. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit auf gut 15 Prozent ausgebaut. Von Gewinnmitnahmen gebe es keine Spur, schrieb am Morgen Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Im Blick steht am Mittwoch die Leitzinsentscheidung in den USA am Abend. Die US-Notenbank dürfte auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr geldpolitisch erneut stillhalten. Marktbeobachter achten besonders darauf, welche Signale die Währungshüter um ihren Chef Jerome Powell für das kommende Jahr senden werden./ajx/mis