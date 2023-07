Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger halten sich zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer insgesamt starken Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag an seine Konsolidierung vom Freitag angeknüpft. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,54 Prozent tiefer bei 16 018,74 Punkten. In der vorigen Woche hatte der Leitindex um mehr als drei Prozent zugelegt. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln verlor am Montagmorgen 0,91 Prozent auf 27 605,62 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone fiel um rund 0,7 Prozent.

Durchwachsene Konjunkturnachrichten kamen aus China: Dort wuchs das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal zum Vorjahr zwar um 6,3 Prozent und damit etwas mehr als im ersten Jahresviertel. Experten hatten allerdings im Schnitt mit einem stärkeren Anstieg gerechnet./edh/jha/