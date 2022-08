Aktien Frankfurt: Deutliche Verluste - Anleger im Bann der Zinsangst

Finanztrends Video zu DAX



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen in den USA zur Bekämpfung der hohen Inflation hat die Anleger hierzulande verunsichert. Der Leitindex Dax weitete am Montag seine jüngsten Kursverluste deutlich aus und war zwischenzeitlich um mehr als 2 Prozent abgesackt. Am Mittag stand noch ein Minus von 1,47 Prozent auf 13 345,82 Punkte zu Buche. Das...