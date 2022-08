Aktien Frankfurt: Dax stagniert - Wirtschaftssorgen bestimmen weiter das Bild

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem allgemein angeschlagenen Börsenumfeld haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter zurückgehalten. Der Leitindex Dax gab nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone zuletzt geringfügig auf 13 183,47 Punkte nach. Zu Wochenbeginn war das Börsenbarometer angesichts der wieder aufgeflammten Zinsangst und der Furcht vor weiter...